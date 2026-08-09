Homem é preso vendendo drogas durante ação da PM em Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam um homem, acusado de tráfico de drogas, durante uma ação no Cubango, em Niterói, na tarde deste último sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidas 94 pedras de crack, 54 trouxinhas de maconha, 27 cápsulas de cocaína e R$ 23 em espécie.

A prisão aconteceu na Travessa São José, durante patrulhamento de rotina. Segundo a PM, os agentes observaram uma movimentação suspeita em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas.

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Ainda segundo a corporação, os policiais desembarcaram da viatura e flagraram um homem vendendo drogas para outros dois indivíduos. Os três foram abordados pela equipe.

O suspeito, apontado como responsável pela venda das drogas, foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde permaneceu preso. Os outros dois abordados também foram levados para a delegacia, mas acabaram liberados depois de prestarem depoimento.

De acordo com a PM, o homem preso não possuía anotações anteriores. Um dos detidos tinha quatro anotações por roubo e uma por tráfico de drogas, enquanto o outro não tinha registros anteriores.





Divulgação/PMERJ