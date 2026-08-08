Polícia Civil apreende carga de drogas avaliada em mais de R$ 3 milhões na Zona Norte do Rio

Policiais 41ª DP (Tanque) apreenderam uma carga de drogas avaliada em mais de R$ 3 milhões - Foto: Reprodução

Policiais 41ª DP (Tanque) apreenderam uma carga de drogas avaliada em mais de R$ 3 milhões - Foto: Reprodução

Policiais civis da 41ª DP (Tanque) realizaram uma ação estratégica, nesta sexta-feira (07), e apreenderam uma carga de drogas avaliada em mais de R$ 3 milhões.

O veículo contendo os entorpecentes foi interceptado quando deixava o Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e o motorista foi preso em flagrante. De acordo com as investigações, o material ilícito iria abastecer as bocas de fumo de comunidades em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

Após trabalhos contínuos de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram que um caminhão transportando drogas estaria em deslocamento do Complexo da Penha, com objetivo de abastecer comunidades de Jacarepaguá.

Diante dos fatos, as equipes iniciaram diligências de forma imediata e montaram um cerco estratégico na localidade. Durante a ação, os policiais localizaram o veículo e, na abordagem, o condutor informou que estava transportando eletrodomésticos.

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Ainda segundo os agentes, o homem estava visivelmente nervoso e disse que recebeu a quantia de R$500 pelo serviço. Durante a vistoria da carga, contudo, os agentes encontraram grande quantidade de drogas, armazenadas em tabletes beges.

Conforme apurado, a carga avaliada soma a quantia de aproximadamente R$ 3.500.000. Todo material foi apreendido e o criminoso foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico.