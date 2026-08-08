PRF apreende 30 quillos de maconha e diversos medicamentos na Dutra, Baixada Fluminense do Rio

Neste sábado (8), policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 30 quilos de maconha e centenas de medicamentos na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A ação foi em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Equipe realizava uma operação no km 213 da BR-116 quando abordou um automóvel com quatro ocupantes. Iniciada a fiscalização, o condutor informou que era motorista de aplicativo de carona e que teria iniciado viagem em São Paulo, com destino a Duque de Caxias, e que os três passageiros não se conheciam.

Policiais encontraram 30 barras de maconha | Foto: Divulgação/PRF

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No interior do veículo, foi localizada uma mala rosa, de propriedade de uma passageira. Dentro, os policiais encontraram 30 barras de maconha (aproximadamente 30 quilos).

Também foram localizados duas mochilas pretas, de propriedade de um passageiro não brasileiro. Dessa vez, os policiais encontraram 200 caixinhas e 10 ampolas do medicamento Tirzepatida (utilizado na perda de peso), além de 30 ampolas de álcool benzílico.

Os dois passageiros foram detidos e a ocorrência encaminhada à 48ª DP (Seropédica).