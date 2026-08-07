Mulheres são presas tentando entrar em presídio com drogas escondidas nas partes íntimas

Ao todo, foram apreendidos 260 gramas de drogas com as mulheres - Foto: Divulgação

Ao todo, foram apreendidos 260 gramas de drogas com as mulheres - Foto: Divulgação

Policiais penais do Grupamento de Portaria Unificada (GPU) impediram a entrada de mais de 260 gramas de drogas no Presídio Inspetor José Antônio da Costa Barros, no Complexo de Gericinó, em Bangu. Duas visitantes foram presas em flagrante. A ação ocorreu nesta quinta-feira (06), durante revista na entrada da unidade.

Ao passarem pelo scanner corporal, imagens suspeitas foram detectadas na região pélvica das mulheres. Questionadas pelos policiais penais, elas admitiram que escondiam maconha e cocaína nas partes íntimas.

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A dupla e o material entorpecente foram levados à 34ª DP (Bangu). As mulheres foram autuadas por tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça em unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen).

A ação reforça o trabalho permanente da Seppen no combate à entrada de materiais ilegais no sistema prisional fluminense. As revistas realizadas pelas equipes de segurança, com o apoio de tecnologias como o scanner corporal, são fundamentais para preservar a ordem e impedir a circulação de itens proibidos.