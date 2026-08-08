171: PM prende acusado de estelionato em restaurante de Niterói

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam um homem, de 51 anos, acusado de estelionato em um restaurante na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, na tarde da última sexta-feira (7).

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi abordada por um homem que se identificou como gerente de um restaurante e relatou que um indivíduo teria praticado um golpe no estabelecimento.

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Com as informações, os policiais localizaram e abordaram o suspeito. Segundo a corporação, ele admitiu ter cometido o crime.

Informações obtidas durante a ocorrência indicaram que o acusado estaria praticando crimes semelhantes em diferentes estabelecimentos comerciais da cidade.

O homem foi encaminhado para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde permaneceu preso e foi autuado pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal. Segundo o boletim da ocorrência, ele tinha uma anotação anterior por fraude.