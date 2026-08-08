PM apreende drogas durante patrulhamento em Maricá

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) apreenderam 15 trouxinhas de maconha, 14 pedras de crack e cinco cápsulas de cocaína durante um patrulhamento na comunidade Mato Dentro, em Itaipuaçu, Maricá, na noite desta última sexta-feira (7). Um homem de 36 anos, conhecido como Panda, foi preso na ocorrência.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um homem vestido com camisa preta e usando uma mochila da mesma cor estaria traficando na região. Os policiais intensificaram o patrulhamento e abordaram o homem com as características informadas.

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Segundo a corporação, o suspeito estava com o material descrito na denúncia. Além das drogas, os agentes apreenderam três radiotransmissores e quatro bases carregadoras dos equipamentos.

Ainda segundo a PM, o homem possui duas anotações por roubo, uma por tráfico de drogas, uma por porte ilegal de arma de fogo e uma por resistência.

O acusado foi levado para a 82ª DP (Maricá), onde, segundo a PM, permaneceu preso pelo crime de tráfico de drogas.





Divulgação/PMERJ