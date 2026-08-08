PM prende homem por pensão alimentícia em Niterói

PM prende em Niterói procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

PM prende em Niterói procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) prenderam, na tarde desta sexta-feira (7), um homem de 30 anos que tinha um mandado de prisão pendente por dívida de pensão alimentícia. Ele foi localizado na Rua Jonatas Botelho, no Cubango, em Niterói, após uma denúncia encaminhada ao Disque-Denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu informações de que o homem estaria diariamente no endereço indicado na denúncia. Os agentes foram até o local e o localizaram durante buscas pelas escadas do prédio.

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Após a abordagem, o homem foi identificado e, conforme o relato policial, confirmou que havia um mandado de prisão contra ele. A consulta aos sistemas da corporação confirmou a existência da ordem judicial.

Ainda de acordo com a PM, o homem foi algemado devido ao risco de fuga. Segundo a corporação, ele carregava roupas nas mãos, teria deixado às pressas o apartamento onde estava e demonstrado intenção de fugir antes de ser contido pelos policiais.

A condução do preso até a 78ª DP (Fonseca) ocorreu na presença de sua atual companheira. Na unidade policial, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Família, em 20 de março deste ano.

Segundo a PM, a ordem judicial está relacionada a uma dívida de pensão alimentícia atualizada em R$ 2.763,59.

O homem permaneceu preso e já foi encaminhado ao sistema prisional.