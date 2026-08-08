PM apreende mais de 1,4 mil embalagens com drogas em Niterói
Operação aconteceu após denúncia sobre tráfico na Chácara
Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) apreenderam 820 cápsulas de cocaína, 565 pedras de crack e 48 invólucros de maconha durante uma ação contra o tráfico de drogas na comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, na última sexta-feira (7).
A operação foi realizada ao longo de toda a tarde, após uma denúncia encaminhada pelo canal do Disque-Denúncia. De acordo com a Polícia Militar, equipes entraram na comunidade e flagraram criminosos vendendo drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os homens fugiram.
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Durante as ações de busca no local, dois homens, de 20 e 21 anos, foram detidos. Segundo a PM, também foram apreendidos as drogas, além de quatro radiotransmissores, uma câmera de monitoramento e R$ 16,50 em espécie.
Ainda de acordo com a corporação, a câmera encontrada pode ter sido utilizada por integrantes da organização criminosa para acompanhar a movimentação das forças de segurança na comunidade.
Os suspeitos foram encaminhados para a 76ª DP (Centro de Niterói), onde prestaram depoimento e, posteriormente, liberados. O material encontrado ficou apreendido e passará por perícia.
Serviço
O Disque Denúncia do Rio de Janeiro atua de forma anônima e segura, utilizando o telefone ou WhatsApp (21) 2253-1177 na Região Metropolitana, 0300 253-1177 para as demais regiões do estado ou através do APP Disque Denúncia RJ. O serviço funciona 24 horas por dia e o anonimato é garantido.