Suspeito de integrar grupo que clonava veículos é preso em Bonsucesso

Com os dados fornecidos pelo Disque Denúncia (2253-1177), os policiais militares do 22º BPM (Maré), que fazem parte do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam, na Rua Teixeira Ribeiro, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, o indivíduo Diego Sampaio Soares, de 43 anos.

Durante uma operação da Agência de Inteligência (AIB) do 22º BPM, realizada em colaboração com o Setor Alfa e com as informações em mãos, os policiais conseguiram encontrar e deter “Diego”, que é identificado como membro de um grupo criminoso dedicado à remarcação de veículos com registros de roubo. Conforme as investigações, os veículos adulterados seriam, posteriormente, utilizados em ações de clonagem, prática que dificulta a identificação dos automóveis e prejudica tanto proprietários quanto compradores.

Diante das evidências, ele foi levado à 21ª DP (Bonsucesso), onde foi verificado que existiam dois mandados de prisão contra ele, emitidos pela Vara de Execuções Penais (VEP), tipo de prisão: definitiva devido a condenação transitada em julgado, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo, pelo qual foi condenado a 5 anos, 2 meses e 18 dias. Regime prisional: semiaberto.

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É importante destacar que o preso possui 07 (sete) registros criminais por crimes como roubo qualificado e majorado (art. 157 do Código Penal), furto (art. 155 do Código Penal), receptação (art. 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).

Após todos os trâmites legais, ele foi levado a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde permanece sob custódia à disposição da justiça do Rio.

O Disque Denúncia solicita que, caso alguém possua informações sobre a localização de foragidos da justiça ou pontos de drogas, entre em contato pelos seguintes canais de atendimento: (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177.