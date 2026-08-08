Niterói promove manhã de inclusão e acessibilidade em celebração ao Dia dos Pais

A Prefeitura de Niterói promove, neste domingo (9), uma edição especial do projeto Praia Sem Barreiras, iniciativa voltada à acessibilidade, à inclusão e à promoção do esporte para pessoas com deficiência. A atividade será realizada pela Coordenadoria de Acessibilidade na Praia de Icaraí, das 9h às 12h, em frente à Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Celebrar o Dia dos Pais com uma partida de futebol entre pais e filhos na praia é mostrar que o esporte é um caminho para a inclusão. No Praia Sem Barreiras, pessoas com e sem deficiência vão compartilhar uma manhã de alegria, convivência e troca de experiências, reforçando que a praia e o esporte são espaços de todos”, destacou a coordenadora de Acessibilidade, Camila Rodrigues.

Em celebração ao Dia dos Pais, a programação contará com um café da manhã especial e uma partida de futebol entre atletas com síndrome de Down e seus pais, proporcionando um momento de convivência, lazer e integração entre as famílias.

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A ação busca ampliar a participação de pessoas com deficiência em atividades esportivas e de lazer, fortalecendo a inclusão e a convivência nos espaços públicos da cidade.

O ponto de referência para a atividade será em frente à Reitoria da UFF, na Praia de Icaraí. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria de Acessibilidade, em parceria com o Niterói Inclusivo e instituições ligadas ao esporte e à inclusão.

Em caso de chuva, o evento será cancelado.

Serviço Praia Sem Barreiras - Especial Dia dos Pais

Data: 9/8 (domingo)

Horário: das 9h às 12h

Local: Praia de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF