Campanha Nacional de Multivacinação leva crianças e adolescentes aos postos de saúde de SG

Os postos de saúde de São Gonçalo estão recebendo um grande fluxo de pessoas em busca de atualizar as doses de vacina em razão da Campanha Nacional de Multivacinação. A mobilização teve início na última segunda-feira (3) e se estenderá até 1° de setembro.

O público alvo da campanha nacional são crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias que estejam com esquemas vacinais incompletos.

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As vacinas ofertadas durante a campanha são de: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Pneumo 20, dengue, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, Hepatitis A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, informou que a vacina que teve mais procura até o momento foi a de influenza, sendo aplicadas 272 doses.

Desde o início da campanha, o município de São Gonçalo já aplicou cerca de 2.298 doses, em aproximadamente 626 crianças. Vale ressaltar que, uma mesma criança pode receber dois imunizantes diferentes.

Esses números podem aumentar ainda mais, uma vez que a campanha terá o dia D daqui há 2 semanas, no dia 22 de agosto. A multivacinação se estenderá até 1º de setembro.

De acordo com a Coordenadora do Programa de Imunizações de São Gonçalo, Cibele Rodrigues de Carvalho, manter as vacinas atualizadas das crianças e adolescentes é importante em razão da prevenção de doenças.

“A importância é que os pais tragam essas crianças para poder fazer a atualização dessa caderneta para que a gente possa prevenir doenças imunopreveníveis e também das crianças terem internações recentes nos prontos socorro”, disse.

Coordenadora do Programa de Imunizações de São Gonçalo, Cibele Rodrigues de Carvalho e equipe do Polo Sanitário Washington Luíz Lopes | Foto: Layla Mussi

A orientação é que os pais procurem as unidades básicas de saúde para passar pelo processo de atualização da caderneta de vacinação.

“A gente orienta que os pais procurem as unidades básicas de saúde mais próximas de suas residências para que o profissional possa fazer a avaliação da caderneta e está atualizando de acordo com o calendário vacinal”, explicou Cibele.

A orientação é de que os pais procurem as unidades básicas de saúde para atualizar a caderneta de vacinação | Foto: Layla Mussi

Durante a campanha de vacinação, o Polo Sanitário Washington Luíz Lopes, no bairro do Zé Garoto, estava repleto de crianças tomando os imunizantes e se cuidando para evitar problemas de saúde mais graves.

"As vacinas protegem as crianças de muitas doenças, então é sempre bom trazer ela (a filha) para vacinar e manter tudo certinho. Eu acho a campanha uma boa ideia para incentivar as mães trazerem as crianças e até mesmo os adultos que não tem a carteira de vacinação completa se vacinar", explicou a técnica de enfermagem Isabela dos Santos, de 31 anos, que levou a pequena Alice dos Santos, de 2 anos, para deixar a carteira de vacinação completa.

A pequena Alice dos Santos foi vacinada para se proteger das doenças | Foto: Layla Mussi

Os responsáveis pelas crianças se tomam de alegria por conseguir vacinar as crianças e já prometem mais doses para completar o esquema vacinal.

“Fiquei feliz, até porque hoje ela nem chorou, adorei. Em novembro eu volto para dar a segunda dose, é muito importante”, disse a aposentada Manoelina Pereira Antunes, de 70 anos, avó de Sarah Antunes, de 10 anos.

Sarah Antunes recebeu a primeira dose das vacinas HPV, Dengue e Influenza e retornará em novembro | Foto: Layla Mussi

Serviço:

Os postos de saúde do município de São Gonçalo que estão participando da campanha são:

Confira os postos e polos que estão aplicando as vacinas | Foto: Layla Mussi

1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

2 – USF Jardim Catarina I

3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó

4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

7 – PAM Coelho

8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

9 – USF David Capistrano, Itaúna

10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

12 – USF Aníbal Porto, Monjolos

14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

17 – USF Anaia

18 – USF Ana Nery, Gradim

19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo

22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

23 – USF Marilea Cardoso, Jóquei

24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia

25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

26 – USF Irmã Dulce, Trindade

27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

29 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

30 – PAM Neves

31 – USF Juarez Antunes, Laranjal

32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

33 – USF Badger da Silveira, Tribobó

34 – USF Emílio Ribas, Barracão

35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

36 – USF Alexander Fleming, Boaçu

37 – USF Vista Alegre

38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

40 – USF Quinta Dom Ricardo

41 – USF Apolo III

42 – USF José Bruno Neto, Boa Vista

43 – USF Almerinda

44 – USF Luísa de Marilac, Novo México

45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista

47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama

48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula

49 – USF Vila Candoza

50 – USF Água Mineral

51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira

52 – USF Portão do Rosa

53 – USF Albert Sabin, Itaoca

54 – USF Mutuaguaçu

55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

56 – USF Itaúna

57– USF Victor Chimelly, Paiva

58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha

60 – USF Bandeirantes

61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

64 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

66 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha

67 – USF Dr. Armando Leão, Morro do Castro

68 – USF Zé Garoto

69 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

70 – USF Haroldo Pereira Nunes, Camarão

71 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

72 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

73 – USF Marambaia

74 – USF Altair da Silva, Mutuá

75 – USF Leôncio Correia, Itaúna