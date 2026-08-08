Campanha Nacional de Multivacinação leva crianças e adolescentes aos postos de saúde de SG
Os imunizantes são aplicadas para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias que estejam com esquemas vacinais incompletos
Os postos de saúde de São Gonçalo estão recebendo um grande fluxo de pessoas em busca de atualizar as doses de vacina em razão da Campanha Nacional de Multivacinação. A mobilização teve início na última segunda-feira (3) e se estenderá até 1° de setembro.
O público alvo da campanha nacional são crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias que estejam com esquemas vacinais incompletos.
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As vacinas ofertadas durante a campanha são de: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Pneumo 20, dengue, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, caxumba e rubéola), varicela, DTP, Hepatitis A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Influenza, Covid-19, DTP e Hepatite A. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, informou que a vacina que teve mais procura até o momento foi a de influenza, sendo aplicadas 272 doses.
Desde o início da campanha, o município de São Gonçalo já aplicou cerca de 2.298 doses, em aproximadamente 626 crianças. Vale ressaltar que, uma mesma criança pode receber dois imunizantes diferentes.
Esses números podem aumentar ainda mais, uma vez que a campanha terá o dia D daqui há 2 semanas, no dia 22 de agosto. A multivacinação se estenderá até 1º de setembro.
De acordo com a Coordenadora do Programa de Imunizações de São Gonçalo, Cibele Rodrigues de Carvalho, manter as vacinas atualizadas das crianças e adolescentes é importante em razão da prevenção de doenças.
“A importância é que os pais tragam essas crianças para poder fazer a atualização dessa caderneta para que a gente possa prevenir doenças imunopreveníveis e também das crianças terem internações recentes nos prontos socorro”, disse.
A orientação é que os pais procurem as unidades básicas de saúde para passar pelo processo de atualização da caderneta de vacinação.
“A gente orienta que os pais procurem as unidades básicas de saúde mais próximas de suas residências para que o profissional possa fazer a avaliação da caderneta e está atualizando de acordo com o calendário vacinal”, explicou Cibele.
Durante a campanha de vacinação, o Polo Sanitário Washington Luíz Lopes, no bairro do Zé Garoto, estava repleto de crianças tomando os imunizantes e se cuidando para evitar problemas de saúde mais graves.
"As vacinas protegem as crianças de muitas doenças, então é sempre bom trazer ela (a filha) para vacinar e manter tudo certinho. Eu acho a campanha uma boa ideia para incentivar as mães trazerem as crianças e até mesmo os adultos que não tem a carteira de vacinação completa se vacinar", explicou a técnica de enfermagem Isabela dos Santos, de 31 anos, que levou a pequena Alice dos Santos, de 2 anos, para deixar a carteira de vacinação completa.
Os responsáveis pelas crianças se tomam de alegria por conseguir vacinar as crianças e já prometem mais doses para completar o esquema vacinal.
“Fiquei feliz, até porque hoje ela nem chorou, adorei. Em novembro eu volto para dar a segunda dose, é muito importante”, disse a aposentada Manoelina Pereira Antunes, de 70 anos, avó de Sarah Antunes, de 10 anos.
Serviço:
Os postos de saúde do município de São Gonçalo que estão participando da campanha são:
1 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa
2 – USF Jardim Catarina I
3 – USF José Avelino de Souza, Tribobó
4 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina
5 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba
6 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho
7 – PAM Coelho
8 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto
9 – USF David Capistrano, Itaúna
10 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista
11 – Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo
12 – USF Aníbal Porto, Monjolos
14 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara
15 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba
16 – Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro
17 – USF Anaia
18 – USF Ana Nery, Gradim
19 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina
20 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia
21 – USF Bento da Cruz, Porto Novo
22 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê
23 – USF Marilea Cardoso, Jóquei
24 – USF Florença Helena Pereira da Silva, Largo da Idéia
25 – USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei
26 – USF Irmã Dulce, Trindade
27 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal
28 – USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel
29 – USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado
30 – PAM Neves
31 – USF Juarez Antunes, Laranjal
32 – USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina
33 – USF Badger da Silveira, Tribobó
34 – USF Emílio Ribas, Barracão
35 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal
36 – USF Alexander Fleming, Boaçu
37 – USF Vista Alegre
38 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador
39 – USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro
40 – USF Quinta Dom Ricardo
41 – USF Apolo III
42 – USF José Bruno Neto, Boa Vista
43 – USF Almerinda
44 – USF Luísa de Marilac, Novo México
45 – Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê
46 – USF Presidente Getúlio Vargas, Boa Vista
47 – USF Dr. Robert Koch, Porto da Madama
48 – USF Doutel de Andrade, Maria Paula
49 – USF Vila Candoza
50 – USF Água Mineral
51 – USF Adolfo Lutz, Amendoeira
52 – USF Portão do Rosa
53 – USF Albert Sabin, Itaoca
54 – USF Mutuaguaçu
55 – USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina
56 – USF Itaúna
57– USF Victor Chimelly, Paiva
58 – USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz
59 – Clínica Municipal Gonçalense da Lagoinha
60 – USF Bandeirantes
61 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira
62 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros
63 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba
64 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá
65 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro
66 – USF Wally Figueira da Silva, Rocha
67 – USF Dr. Armando Leão, Morro do Castro
68 – USF Zé Garoto
69 – USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno
70 – USF Haroldo Pereira Nunes, Camarão
71 – USF Bocayuva Cunha, Gradim
72 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre
73 – USF Marambaia
74 – USF Altair da Silva, Mutuá
75 – USF Leôncio Correia, Itaúna