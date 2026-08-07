Polícia Civil prende homem acusado de estuprar a própria neta durante o Natal em Belford Roxo

A Polícia Civil prendeu um homem por estupro de vulnerável contra a própria neta, que tinha 5 anos à época dos fatos. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (7), no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, durante mais uma ação da Operação Mulher Segura. Contra o suspeito, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime.

Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, o crime ocorreu em 25 de dezembro de 2021, durante uma celebração de Natal na residência onde a família estava reunida. De acordo com as investigações, o homem, que era companheiro da avó materna da criança, foi flagrado pelo pai da vítima praticando atos libidinosos contra a menina.

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Após a agressão sexual, o suspeito foi expulso da residência. Ainda conforme a Polícia Civil, familiares acessaram o celular do homem e encontraram um vasto material com imagens da criança nua e registros dos atos sexuais praticados contra ela. Ao ser ouvida, a menina afirmou que os abusos já haviam acontecido outras vezes e que o homem pediu para que ela não contasse o ocorrido a ninguém.

A prisão desta sexta-feira foi resultado de um trabalho de inteligência da Deam de São João de Meriti. Os policiais realizaram o cruzamento de dados, analisaram informações e monitoraram possíveis endereços e rotas utilizadas pelo investigado até localizá-lo na Rua das Mulheres, em Belford Roxo, onde cumpriram o mandado de prisão por estupro de vulnerável.

A ação integra a Operação Mulher Segura, iniciativa de combate à violência contra a mulher coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), com atuação da Polícia Civil, por meio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), e da Polícia Militar. Segundo a corporação, as ações desenvolvidas no segundo semestre de 2026 já resultaram na prisão de mais de 600 criminosos.