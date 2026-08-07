Homem é preso em São Gonçalo por violar medida protetiva contra ex-companheira

A ação ocorreu na comunidade da Força, no bairro Boaçu - Foto: Reprodução

A ação ocorreu na comunidade da Força, no bairro Boaçu - Foto: Reprodução

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (7), em São Gonçalo, por descumprir, pela segunda vez, medidas protetivas contra ex-companheira.

A ação ocorreu na comunidade da Força, no bairro Boaçu, durante a Operação Mulheres Seguras.

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A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), com apoio de policiais da 73ª DP (Neves), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado pelos crimes de ameaça, perseguição e por desrespeitar as determinações judiciais que o impediam de manter contato com a mulher.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.