Polícia Civil prende falso médico que atendeu criança com tumor cerebral por 10 meses na Baixada Fluminense

Após a mãe da criança identificar inconsistências em prescrições do falso médico e verificar que a foto cadastrada no CRM não era do homem que frequentava sua casa - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Após a mãe da criança identificar inconsistências em prescrições do falso médico e verificar que a foto cadastrada no CRM não era do homem que frequentava sua casa - Foto: Arquivo/O São Gonçalo

Policiais civis da 63ª DP (Japeri) encerraram a farsa e prenderam, nesta quinta-feira (06), um falso médico que utilizava a identidade de outro profissional, desde 2025, para realizar consultas domiciliares a uma criança, de 10 anos, com tumor cerebral. Ele foi capturado em Jardim Pitoresco, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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De acordo com as investigações, desde outubro de 2025, o criminoso vinha se apresentando falsamente como o médico responsável pelo home care da criança. Ao longo desses meses, ele prescreveu medicamentos, solicitou exames e emitiu encaminhamentos médicos para a vítima, que possuí uma doença grave. Ainda conforme apurado, ele utilizava carimbos falsificados e o número de registro de outro profissional cadastrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) para realizar os atos.

Após a mãe da criança identificar inconsistências em prescrições do falso médico e verificar que a foto cadastrada no CRM não era do homem que frequentava sua casa, ela procurou a delegacia para registrar o caso e os agentes iniciaram diligências de forma imediata. As equipes procederam ao local onde o criminoso estava e, durante a abordagem, identificaram que ele estava realizando procedimentos médicos, assumindo a identidade de um profissional cadastrado no CRM. No endereço, os agentes constataram a falsidade ideológica e encerraram a farsa.

O criminoso foi autuado em flagrante pelos crimes de crimes de exercício ilegal da medicina com fins lucrativos, uso de documento particular falso, falsa identidade, estelionato tentado e perigo para a vida ou saúde de outrem. Ainda durante a ação, agentes apreenderam carimbo e receituários com nome de outro profissional, além de receituários já carimbados em nome do outro médico.

Conforme apurado, o criminoso já possuía anotações criminais pelos crimes de falsidade ideológica, furto de medicamentos em farmácia, furto em farmácia e peculato. As investigações continuam para identificar possíveis outras vítimas e comparsas do esquema criminoso.