Moradores fazem protesto após homem ser baleado pela PM em Itaipu

O caso provocou protestos, com tentativas de interdição de ruas no Engenho do Mato. - Foto: Divulgação/ Segurança Presente

O caso provocou protestos, com tentativas de interdição de ruas no Engenho do Mato. - Foto: Divulgação/ Segurança Presente

Uma operação do Segurança Presente e do 12º BPM terminou com um homem baleado na tarde de quinta-feira (6), em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O caso provocou protestos à noite, com tentativas de interdição de ruas no Engenho do Mato.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram até a região após denúncias sobre criminosos armados ligados ao tráfico de drogas e à exploração ilegal de internet. Durante a ação, os agentes foram recebidos a tiros e reagiram.

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O homem foi encontrado ferido na perna, na Avenida Pilsen, ao lado de um rádio comunicador. A corporação informou que ele foi identificado como um dos suspeitos que participaram dos disparos. Ele foi levado para o hospital e permanece internado sob custódia. A PM também afirmou que ele possui antecedentes por tráfico de drogas.

Moradores, no entanto, contestam a versão policial e dizem que o baleado é inocente, morador da região e não tem envolvimento com o crime.

Minutos após a ocorrência, os agentes registraram duas ocorrências de grupos que tentaram obstruir o tráfego nas avenidas Professora Romanda Gonçalves, Weverton da Costa Xavier e Irene Lopes Sodré, no Engenho do Mato. Segundo a PM, os grupos incendiaram lixo e outros objetos para tentar bloquear as pistas.

Ainda conforme a PM, um homem foi conduzido à delegacia e disse que o bloqueio foi determinado por traficantes.

Outras três pessoas, entre elas uma adolescente, foram levadas para a 81ª DP (Itaipu), mas acabaram liberadas após prestarem depoimento, por falta de elementos para autuação.