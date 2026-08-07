São Gonçalo ganha primeira biblioteca comunitária da cidade

Celebrado no próximo domingo, 9 de agosto, o Dia dos Pais ganha um significado especial para a cidade de São Gonçalo com a chegada da Biblioteca A Casa Amarela. O espaço, inédito de leitura com a primeira biblioteca comunitária da cidade, foi inaugurada na quinta-feira (6). A nova unidade chega para democratizar o acesso ao livro, à cultura e ao conhecimento, oferecendo à população um ambiente de aprendizado, pesquisa e transformação social.

"Neste Dia dos Pais, sinto que Deus me deu uma família muito maior do que eu poderia imaginar. São milhares de filhos de coração espalhados pelas unidades da Biblioteca A Casa Amarela. Cada criança que volta a sorrir, cada jovem que encontra uma oportunidade e cada pessoa que recupera a esperança faz parte dessa grande família. Não sou pai apenas dos meus filhos, mas também de todos aqueles que acreditam no poder da leitura e escrevem uma nova história de transformação", afirmou Pedro do Livro.

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São Gonçalo aparece na 24ª posição entre as cidades mais violentas do Estado, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2026, com dados referentes a 2025. Diante desse cenário, Pedro do Livro destaca a importância da chegada de uma biblioteca comunitária ao município.

"Se São Gonçalo enfrenta esse desafio da violência, isso é mais um motivo para estarmos aqui. Precisamos oferecer livros, conhecimento, cultura, esporte e oportunidades. É isso que significa o 'Mais Livro, Menos Violência'. Cada livro que chega às mãos de uma criança representa uma porta que se abre. A biblioteca é uma forma de prevenção e de mostrar que existem outros caminhos", afirmou Pedro.

Rodrigo Romero São Paio de Menezes, presidente do Instituto Oton São Paio, ressaltou a emoção da inauguração e a parceria com o Instituto Ciclos.

"É uma alegria muito grande participar desse momento. O Instituto Ciclos colocou sua tecnologia à disposição para beneficiar a população e ajudar a transformar este espaço em um ambiente acolhedor, com computadores para pesquisas, livros e um acervo de filmes. São Gonçalo carece de serviços públicos como este, e queremos ampliar cada vez mais o acesso à leitura. Esta biblioteca também representa o legado do meu pai, Oton São Paio, que faleceu há dois meses, e mantém viva sua ligação com a educação e a cultura", afirmou Rodrigo.

Para Rujany Martins, presidente da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC), a iniciativa representa uma importante conquista para a cidade.

"Em uma cidade que enfrenta desafios relacionados à violência, ter uma biblioteca como essa é fundamental. O livro e o conhecimento são ferramentas para abrir caminhos e oferecer novas perspectivas. Parabenizo a família do saudoso Oton São Paio e a Biblioteca A Casa Amarela por democratizar o acesso à leitura e transformar vidas", afirmou Rujany.

A nova unidade funcionará inicialmente às terças e quintas-feiras, das 10h às 16h, oferecendo acesso gratuito ao acervo de livros, espaço de pesquisa e atividades culturais. A expectativa é que, em breve, o funcionamento passe a acontecer todos os dias, ampliando ainda mais o atendimento à população.