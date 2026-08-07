Maricá divulga cardápio do Restaurante Municipal Mauro Alemão para a próxima semana

A Prefeitura de Maricá divulgou o cardápio do Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã, para a semana de 10 a 14 de agosto. O espaço, coordenado pela Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, oferece café da manhã a R$ 1 e almoço a R$ 2.

O café da manhã contará com café com leite, pão com manteiga e presunto, além de uma fruta. O almoço da semana tem duas opções de carne, salada, arroz, feijão e acompanhamento variado. Também é servido um suco e uma sobremesa.

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O funcionamento do restaurante é de segunda a sexta-feira. O café da manhã é servido das 6h às 9h, e o almoço, das 11h às 15h. As opções podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme a disponibilidade dos alimentos.

O Restaurante Municipal Mauro Alemão fica localizado no km 13 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Inoã, no sentido Niterói.