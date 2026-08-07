PRF apreende mais de 22 quilos de drogas após perseguição na Via Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de quinta-feira (6), mais de 22 quilos de entorpecentes durante uma ação na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 263, em Piraí, no Sul Fluminense.

Por volta das 20h, uma equipe realizava patrulhamento ostensivo no km 257 da rodovia, no sentido São Paulo, quando deu ordem de parada a um automóvel. O condutor desobedeceu à determinação e iniciou uma fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o motorista realizou diversas manobras perigosas, colocando em risco a segurança dos demais usuários da rodovia. O veículo foi interceptado no km 263.

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No automóvel estavam dois homens, que informaram aos policiais que haviam recebido as drogas na capital fluminense e que o destino seria a cidade de Volta Redonda. Segundo eles, um integrante de uma facção criminosa os encontraria em um posto de combustíveis localizado no bairro Dom Bosco, onde entregariam as drogas e receberiam uma quantia em dinheiro pelo transporte dos entorpecente.

O material apreendido foi encaminhado para perícia técnica, que confirmou a apreensão de 1,065 quilo de maconha e 21,42 quilos de cocaína, totalizando 22,485 quilos de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a 93ª Delegacia de Polícia Civil, em Volta Redonda.