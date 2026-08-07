Homem é preso por violência doméstica durante ação da PM em Maricá

No imóvel da vítima, os agentes apreenderam um revólver calibre 22 carregado com munições de festim - Foto: Divulgação/ PMERJ

No imóvel da vítima, os agentes apreenderam um revólver calibre 22 carregado com munições de festim - Foto: Divulgação/ PMERJ

Um homem foi preso por violência doméstica durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Risca Faca, em Inoã, Maricá, na madrugada desta sexta-feira (7).

Segundo a PM, equipes foram ao local após denúncias de que criminosos armados estariam efetuando disparos na região. Ao chegarem, os policiais foram recebidos a tiros.

Leia também: Homem é preso por denúncia de importunação sexual em Alcântara

Dono de restaurante e casa de eventos é preso por furto de energia em São Gonçalo

Após cerco tático, um homem, de 38 anos, foi detido com um rádio transmissor. Nas proximidades, os agentes encontraram outros rádios e material utilizado para embalar drogas. Após ser ouvido na delegacia, ele foi liberado.

Material apreendido pela PM durante ação na comunidade do Risca Faca, em Inoã | Foto: Divulgação/ PMERJ

Durante a ocorrência, uma mulher procurou os policiais e denunciou ter sido agredida pelo marido. A equipe foi até a residência da vítima e prendeu o suspeito. No imóvel, os agentes apreenderam um revólver calibre 22 carregado com seis munições de festim.

O homem, de 27 anos, já possuía uma anotação por lesão corporal. Ele foi encaminhado à 82ª DP (Maricá), onde foi autuado pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha, permanecendo preso.