Homem é preso por violência doméstica durante ação da PM em Maricá
Ocorrência começou após denúncia de homens armados; suspeito foi autuado com base na Lei Maria da Penha
Um homem foi preso por violência doméstica durante uma ação da Polícia Militar na comunidade do Risca Faca, em Inoã, Maricá, na madrugada desta sexta-feira (7).
Segundo a PM, equipes foram ao local após denúncias de que criminosos armados estariam efetuando disparos na região. Ao chegarem, os policiais foram recebidos a tiros.
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Após cerco tático, um homem, de 38 anos, foi detido com um rádio transmissor. Nas proximidades, os agentes encontraram outros rádios e material utilizado para embalar drogas. Após ser ouvido na delegacia, ele foi liberado.
Durante a ocorrência, uma mulher procurou os policiais e denunciou ter sido agredida pelo marido. A equipe foi até a residência da vítima e prendeu o suspeito. No imóvel, os agentes apreenderam um revólver calibre 22 carregado com seis munições de festim.
O homem, de 27 anos, já possuía uma anotação por lesão corporal. Ele foi encaminhado à 82ª DP (Maricá), onde foi autuado pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha, permanecendo preso.