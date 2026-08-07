Polícia Militar atua em diversas comunidades no Rio de Janeiro

As ações integram o planejamento estratégico da Corporação para enfraquecer a atuação de organizações criminosas e ampliar a sensação de segurança da população - Foto: Divulgação

As ações integram o planejamento estratégico da Corporação para enfraquecer a atuação de organizações criminosas e ampliar a sensação de segurança da população - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (07), a Secretaria de Estado de Polícia Militar intensificou as ações operacionais em diferentes regiões da capital fluminense, com o objetivo de conter a tentativa de expansão territorial promovida por traficantes ligados ao Comando Vermelho, principal facção criminosa do estado, além de ampliar ampliar a presença policial em áreas estratégicas.

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As operações são realizadas por unidades especializadas e batalhões de área. O 18º BPM atua na comunidade da Gardênia Azul, enquanto equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizam ações na Muzema e no Corredor do Itanhangá. Na Zona Oeste, policiais do 14º BPM estão em operação na Vila Kennedy. Já na Zona Norte, equipes do 41º BPM atuam no Complexo do Chapadão, reforçando o policiamento e intensificando o combate às atividades criminosas na região.

As ações mobilizam efetivos em mais de 80 comunidades, distribuídas por todas as regiões do estado. As operações ocorrem simultaneamente na capital, na Baixada Fluminense, na Região Metropolitana e no interior.

Até o momento, as operações já apresentam resultados. Na Muzema, equipes do BPChq apreenderam dois fuzis calibre 5,56 mm, além de um adolescente apreendido, grande quantidade de material entorpecente, um aparelho celular e uma máquina de cartão. Durante a progressão das equipes pela comunidade, criminosos efetuaram disparos contra os policiais e houve confronto.

Na Gardênia Azul, equipes do 18º BPM também foram atacadas por criminosos durante patrulhamento na região do Canal do Anil. Após a chegada do reforço operacional e a estabilização da área, os policiais localizaram um homem ferido, em posse de uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida e uma mochila contendo grande quantidade de material entorpecente. O indivíduo foi socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.

As ações integram o planejamento estratégico da Corporação para enfraquecer a atuação de organizações criminosas, ampliar a sensação de segurança da população e preservar a ordem pública em diferentes pontos da cidade.

As operações seguem em andamento e novos resultados poderão ser divulgados ao longo do dia.