Homem morre após invadir casa e ser baleado por policial militar em Itaboraí

A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem morreu após ser baleado por um policial militar na madrugada desta sexta-feira (7), na Estrada do Engenho Novo, no bairro Picos, em Itaboraí.

De acordo com a Polícia, o policial dormia na casa de um amigo quando ouviu um barulho e se deparou com um homem que aparentava estar armado dentro da residência. Diante da situação, ele efetuou disparos de arma de fogo para se defender, atingindo o invasor.

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Após a ação, o PM constatou que a arma portada pelo homem era uma réplica. O suspeito, que morreu no local, não foi identificado até momento.

A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e será investigada pelos agentes da especializada. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.