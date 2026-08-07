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Homem morre após invadir casa e ser baleado por policial militar em Itaboraí

PM afirmou que reagiu ao se deparar com suspeito durante a madrugada; arma encontrada era uma réplica

relogio min de leitura | Redação
A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo
A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo -

Um homem morreu após ser baleado por um policial militar na madrugada desta sexta-feira (7), na Estrada do Engenho Novo, no bairro Picos, em Itaboraí.

De acordo com a Polícia, o policial dormia na casa de um amigo quando ouviu um barulho e se deparou com um homem que aparentava estar armado dentro da residência. Diante da situação, ele efetuou disparos de arma de fogo para se defender, atingindo o invasor.

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Após a ação, o PM constatou que a arma portada pelo homem era uma réplica. O suspeito, que morreu no local, não foi identificado até momento.

A ocorrência foi registrada na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo e será investigada pelos agentes da especializada. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. 

Tags:

Homicídio Itaboraí pm

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