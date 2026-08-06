Homem é preso por denúncia de importunação sexual em Alcântara

A prisão foi realizada por policiais civis da 74ª DP (Alcântara), com apoio de agentes do 7º BPM - Foto: Divulgação

A prisão foi realizada por policiais civis da 74ª DP (Alcântara), com apoio de agentes do 7º BPM - Foto: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (5), suspeito de cometer importunação sexual em uma via pública de Alcântara, em São Gonçalo.

A prisão foi realizada por policiais civis da 74ª DP (Alcântara), com apoio de agentes do 7º BPM, após uma testemunha denunciar o caso.

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De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em um ponto de grande movimentação, na presença de mulheres e crianças. Assim que recebeu a denúncia, a equipe iniciou buscas pela região.

A testemunha foi até a delegacia logo após presenciar a ocorrência e informou aos policiais as características do suspeito e o caminho que ele havia seguido ao deixar o local.

Com base nas informações, agentes localizaram o homem próximo a uma agência bancária, poucos minutos depois da denúncia.

Segundo a polícia, ele apresentava ferimentos aparentes, que teriam sido causados por agressões de pessoas que estavam na região antes da chegada das equipes.

O suspeito foi levado para receber atendimento médico e, em seguida, encaminhado à 74ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual.