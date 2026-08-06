Dono de restaurante e casa de eventos é preso por furto de energia em São Gonçalo

Nos dois estabelecimentos, técnicos da concessionária encontraram ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", que foram retiradas do local - Foto: Divulgação

Nos dois estabelecimentos, técnicos da concessionária encontraram ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", que foram retiradas do local - Foto: Divulgação

O dono de um restaurante e de uma casa de eventos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (5) por furto de energia, durante uma operação da Enel Rio com o apoio de policiais civis da 73ª DP (Neves) e da Perícia Criminal no bairro Boavista, em São Gonçalo.

Nos dois estabelecimentos, técnicos da concessionária encontraram ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", que foram retiradas do local.

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Segundo a Enel, o proprietário foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto de energia.

Furto de energia é crime, com pena de um a quatro anos de prisão. Caso o crime envolva cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.