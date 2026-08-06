Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1071 | Euro R$ 5,8834
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Dono de restaurante e casa de eventos é preso por furto de energia em São Gonçalo

Enel Rio encontrou ligações clandestinas durante operação realizada no bairro Boavista

relogio min de leitura | Redação
Nos dois estabelecimentos, técnicos da concessionária encontraram ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", que foram retiradas do local
Nos dois estabelecimentos, técnicos da concessionária encontraram ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", que foram retiradas do local -

O dono de um restaurante e de uma casa de eventos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (5) por furto de energia, durante uma operação da Enel Rio com o apoio de policiais civis da 73ª DP (Neves) e da Perícia Criminal no bairro Boavista, em São Gonçalo.

Nos dois estabelecimentos, técnicos da concessionária encontraram ligações clandestinas, conhecidas como "gatos", que foram retiradas do local.

Leia também: Polícia Militar inaugura Centro de Comando e Controle no 7ºBPM (São Gonçalo)

Menor é preso por tráfico de drogas em Niterói

Segundo a Enel, o proprietário foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto de energia.

Furto de energia é crime, com pena de um a quatro anos de prisão. Caso o crime envolva cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Tags:

Furto de Energia

Matérias Relacionadas