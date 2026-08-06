Homem é encontrado morto no Colubandê
O corpo foi encontrado nesta manhã e ainda não foi identificado
A Polícia Civil investiga a morte de um homem, encontrado na manhã desta quinta-feira (6), no Colubandê, em São Gonçalo. Policiais militares foram acionados para verificar uma denúncia de possível homicídio e, ao chegarem ao local, confirmaram a ocorrência.
A vítima foi localizada na Avenida Professora Aída de Souza Faria. Até o momento, ela não foi identificada. Segundo a Polícia Militar, trata-se de um homem pardo, com idade ainda não confirmada.
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O corpo apresentava sinais de espancamento e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça. A vítima estava deitada e parcialmente despida.
No local, não havia familiares ou testemunhas. Os policiais encontraram estojos de munição e identificaram a possível existência de câmeras de segurança nas proximidades, que poderão auxiliar nas investigações.
A área onde o corpo foi encontrado fica às margens da RJ-104, próxima a comunidades com influência da facção Comando Vermelho.
A cena do crime foi preservada por policiais militares até a chegada da equipe de agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que vão investigar o crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.