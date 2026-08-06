Polícia Militar inaugura Centro de Comando e Controle no 7ºBPM (São Gonçalo)

O 7°BPM (São Gonçalo) inaugurou, na manhã desta quinta-feira (6), seu Centro de Comando e Controle. A solenidade contou com a presença de representantes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), da Polícia Federal Rodoviária (PRF) e o Prefeito do município, Capitão Nelson (PL).

O novo espaço do batalhão visa fortalecer a segurança pública da região, além da capacidade operacional da unidade, através do monitoramento das vias por câmeras de segurança.

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"Durante dois meses de trabalho intenso, a infraestrutura dessa sala foi complemente restaurada [...]. Não se tratou de uma simples reforma, foi um processo de estruturação pensado para garantir a funcionalidade, durabilidade e condições adequadas ao exercício das atividades do comando e controle das mais diversas situações que a Polícia Militar enfrenta no dia a dia”, explicou em seu discurso o Tenente-coronel Bruno Schorcht, comandante do 7° BPM.

Comandante do 7BPM falou sobre a importância do novo equipamento de segurança | Foto: Layla Mussi

Ainda de acordo com o Tenente-coronel, as novas melhorias permitirão que os policiais militares tomem decisões ainda mais precisas, assim contribuindo para a segurança pública.

“Com essa restauração da infraestrutura, somou-se a corporação em tecnologia moderna e integrada, sistema de monitoramento, comunicação, análise de dados e coordenação de meios, foram instalados para permitir decisões mais rápidas, mais precisas. [...] Esta sala de Comando e Controle passa a ser, a partir de hoje, o principal centro de informação do nosso batalhão", disse.

O espaço conta com televisões de alta qualidade para monitoramento de imagens de câmeras de segurança instaladas em diferentes locais da cidade, e de câmeras corporais do policiais. Além de uma estrutura de ponta que oferece recurso para os agentes que irão operar no local.