Menor é preso por tráfico de drogas em Niterói

Ele foi apreendido 38 pedras de crack, 53 trouxinha de maconha, 62 pinos de cocaína e 22 frascos de "loló" - Foto: Reprodução

Ele foi apreendido 38 pedras de crack, 53 trouxinha de maconha, 62 pinos de cocaína e 22 frascos de "loló" - Foto: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (5), na comunidade da Cocada, no bairro Badu, em Niterói. A ação foi realizada por policiais militares durante um patrulhamento de rotina na Rua São Januário, onde os agentes flagraram um grupo de suspeitos reunidos em um ponto de venda de drogas, conhecido popularmente como boca de fumo.

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Ao perceberem a aproximação da equipe policial, os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição. O adolescente correu em direção ao interior da comunidade e, durante a fuga, descartou duas sacolas com drogas.

Após cercarem a área, os policiais encontraram o adolescente. Com ele, segundo a polícia, foram encontrados 38 pedras de crack, 53 trouxinhas de maconha, 62 cápsulas de cocaína e 22 frascos de "loló". Segundo a Polícia Militar, o adolescente não possuía anotações infracionais anteriores.

O menor e todo o material apreendido foram encaminhados para a 79ª DP (Jurujuba). Em seguida, ele permaneceu apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.