Acusado de estupro de vulnerável é preso em Maricá

Um homem, de 55 anos, foi preso acusado pelo crime de estupro de vulnerável, na Rua Ary Spindola, localizada na região central de Maricá, na última quarta-feira (05). O agressor estava foragido da justiça, mas foi reconhecido e detido durante a realização de uma patrulha por agentes da polícia.

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A prisão foi realizada após os militares receberam informações sobre um homem, com um mandado de prisão em aberto, que estaria nas proximidades da garagem da empresa de viação Amparo. No local, o acusado foi encontrado, já dentro de um coletivo.

O criminoso de 55 anos já possuía duas passagens pela justiça, por lesão corporal e por adulteração de sinal identificador de veículo.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi conduzido até à 82ª DP (Maricá), de onde será encaminhado ao sistema prisional do Estado.