Polícia Civil prende líder religioso que abusava sexualmente de fiéis por mais de uma década

Policiais civis da 32ª DP (Taquara) capturaram, na última quarta-feira (05), um líder religioso condenado por violação sexual mediante fraude em série. O homem foi localizado em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio.

As investigações apontaram que, durante cerca de dez anos, o criminoso e outro líder religioso, utilizaram a posição de autoridade em um centro espírita da Ilha do Governador para manipular psicologicamente homens e mulheres que frequentavam o local.

De acordo com as apurações, os criminosos convenciam as vítimas de que manter relações sexuais com eles fazia parte de um suposto tratamento espiritual e proporcionaria benefícios para a vida pessoal e religiosa. Aproveitando-se da confiança e da vulnerabilidade emocional dos frequentadores, criavam um ambiente de dependência psicológica e submissão.

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As diligências também revelaram que as mulheres eram incentivadas a manter abstinência sexual com seus próprios maridos, enquanto eram convencidas de que os atos praticados com os líderes religiosos eram necessários para sua evolução espiritual. Além da exploração sexual, o grupo é apontado por utilizar doações feitas pelos fiéis em benefício próprio, custeando despesas pessoais e viagens.

Os policiais ainda apuraram que o preso se apresentava como psicólogo, embora não possuísse formação na área.

Após trabalho contínuo de inteligência para monitorar seus deslocamentos, agentes da 32ª DP localizaram o criminoso na Taquara. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória. O segundo criminoso já havia sido capturado em março deste ano por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).