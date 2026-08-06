Homem é preso por tráfico de drogas em Niterói

Foram apreendidos 12 invólucros de maconha, 1 pino de cocaína, 3 pedras de crack e a quantia de r$ 36,00 em espécie - Foto: Reprodução

Foram apreendidos 12 invólucros de maconha, 1 pino de cocaína, 3 pedras de crack e a quantia de r$ 36,00 em espécie - Foto: Reprodução

Um homem, de 42 anos, foi preso por tráfico de drogas, na região da comunidade do Mato Grosso, no Sapê, em Niterói. A prisão foi realizada durante um patrulhamento de policiais militares, após denúncias sobre um indivíduo que estaria vendendo drogas no local.

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O acusado foi capturado em frente a uma farmácia. As drogas estavam escondidos no interior da caixa de hidrômetro, na entrada de um beco, logo depois do estabelecimento comercial. No esconderijo usado pelo criminoso os PMs encontraram 12 trouxinhas de maconha, uma cápsula de cocaína, três pedras de crack e R$36,00 em espécie.

O criminoso já possuía cinco outras anotações criminais. Ele foi conduzido à 79ª DP (Jurujuba), onde permaneceu preso.