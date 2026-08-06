Polícia Civil prende quadrilha especializada em roubos a residências de luxo no Rio

As investigações tiveram início após um roubo a uma residência em São Conrado - Foto: Divulgação

As investigações tiveram início após um roubo a uma residência em São Conrado - Foto: Divulgação

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) realizam, nesta quinta-feira (06), uma operação para desarticular um grupo criminoso extremamente violento especializado em roubos a residências de alto padrão. Até o momento, quatro criminosos foram presos. Os mandados são cumpridos nos bairros do Andaraí e Água Santa, além da comunidade do Morro do 18, todos na Zona Norte do Rio.

A ação conta com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do 1º Departamento de Polícia de Área (1º DPA), da 18ª DP (Praça da Bandeira), da 76ª DP (Centro de Niterói), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Federal (PF), da Civitas, da Prefeitura do Rio, e do setor de inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), reforçando a atuação integrada dos órgãos de segurança pública para identificar, localizar e prender os integrantes da organização criminosa.

As investigações tiveram início após um roubo a uma residência em São Conrado, no último domingo (03). Na ocasião, os criminosos agiram com extrema violência, mantendo as vítimas sob ameaça por cerca de três horas, enquanto as obrigavam a realizar transferências bancárias e subtraíam joias, dinheiro e outros bens do imóvel.

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A partir de um minucioso trabalho de inteligência, cruzamento de dados e diligências de campo, os agentes identificaram a estrutura da associação criminosa, incluindo seus integrantes e as funções desempenhadas por cada um. As investigações apontaram que o grupo possui atuação em diferentes regiões do estado, empregando elevado grau de violência para cometer os crimes.

As diligências prosseguem para localizar e prender todos os integrantes da organização criminosa, além de aprofundar as investigações sobre outros roubos praticados pelo grupo.