Suspeito de torturar mulheres em 'tribunal do tráfico' é preso em São Gonçalo

Segundo a Polícia Militar, Luís Fabiano Rodrigues Alves de Oliveira, de 23 anos, é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) - Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Militar, Luís Fabiano Rodrigues Alves de Oliveira, de 23 anos, é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) - Foto: Divulgação

Um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na comunidade Campo Novo, conhecida como Risca Faca, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, foi preso na tarde desta terça-feira (4) por policiais militares do 7º BPM. A ação ocorreu após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Segundo a Polícia Militar, Luís Fabiano Rodrigues Alves de Oliveira, de 23 anos, é integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e era considerado o gerente geral da comunidade.

De acordo com a corporação, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento na RJ-100, nas proximidades de Maria Paula, quando abordaram um veículo que deixava a comunidade. No carro estavam duas pessoas e, durante a revista, nenhum material ilícito foi encontrado.

Ainda conforme os policiais, um dos ocupantes se identificou como gerente do tráfico da comunidade e informou que tinha conhecimento da existência de um mandado de prisão contra ele.

Suspeito é investigado por tortura de duas mulheres

Além dos mandados de prisão, Luís Fabiano é investigado por envolvimento em um caso de tortura ocorrido em maio deste ano, quando duas mulheres foram submetidas a agressões e tiveram os cabelos raspados após serem acusadas de cometer crimes dentro da comunidade.

Segundo as investigações, as vítimas foram obrigadas a caminhar pelas ruas do bairro pedindo desculpas publicamente enquanto repetiam frases determinadas pelos criminosos. A polícia aponta que as agressões fizeram parte de uma punição aplicada pelo chamado "tribunal do tráfico".

As investigações indicam que a ordem para a tortura teria partido de Flávio Vieira Bento, conhecido como "Mumu", que, mesmo preso no Complexo de Gericinó, teria autorizado as agressões juntamente com Elias da Silva Firmino, o "Da Roça", apontado como um dos líderes do Comando Vermelho na região. Segundo a polícia, Elias está foragido e seria integrante do grupo criminoso que atua no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

Dois mandados de prisão

Após a abordagem, Luís Fabiano foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi constatado que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele.

O primeiro foi expedido pela 2ª Vara das Garantias de Niterói, por tráfico de drogas. O segundo, pela 3ª Vara Criminal de São Gonçalo, refere-se a uma prisão preventiva pelo crime de roubo majorado.

Ainda segundo a polícia, o suspeito havia sido preso por tráfico de drogas em outubro de 2022, mas obteve a revogação da prisão em agosto de 2023 e respondia ao processo em liberdade.

Ele foi encaminhado para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde permanece preso.