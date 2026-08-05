Homem que estava foragido do sistema prisional é preso em São Gonçalo

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara) prenderam, na última terça-feira (04), um homem pelo crime de falsidade ideológica. Ele foi capturado no bairro de Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

As investigações apontaram que, em 2021, ele se apresentou falsamente para as autoridades afirmando que seria o próprio irmão, o que configura crime de falsidade ideológica. Nesta terça, em diligências para apurar informações de inteligência na região, os agentes localizaram o criminoso que estava foragido do sistema prisional.

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Contra o homem, foi cumprido mandado de prisão.