Família de São Gonçalo sofre com ausência do pai há um mês: 'Não vai ter Dia dos Pais'

O Dia dos Pais deste ano para Daiene Campanate Rego e a família não será o mesmo. O aposentado Sérgio da Silva Rego, de 64 anos, está desaparecido há um mês e, apesar das buscas intensas da família, ainda não há informações que ajudem a localizar o idoso.

Sérgio desapareceu enquanto estava indo à Praça de Santa Luzia para visitar a filha Daiene e realizar afazeres de rotina, no dia 20 de junho. No entanto, desde então, não entrou mais em contato com a família.

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De acordo com a filha do aposentado, Daiene, o idoso não chegou a ser cadastrado em nenhum centro de acolhimento para pessoas desabrigadas em São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá e Rio Bonito.

“Eles chamam de Pop 's, que são centros que recebem pessoas desabrigadas ou distribui para abrigos. Então a gente sempre têm que ir nos Pop 's antes para poder ver se ele passou por lá. Ou eles distribuem (as pessoas para abrigos) ou eles mantém, mas tem um sistema de cadastro e, nesse sistema, eles consultam se passou por lá ou não e todos que nós fomos no decorrer do tempo, ele não estava cadastrado", explicou a filha.

A família iniciou as buscas pelo idoso com o apoio da Polícia Civil, através do Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

Família divulga cartaz com imagem de idoso desaparecido | Foto: Divulgação

A tristeza e o desespero aumentam a cada instante e com a aproximação de uma data especial como o Dia dos Pais, o coração das filhas do idoso segue apertado em busca de notícias. Para Daiene, o próximo domingo (9), será apenas mais um dia, sem algo para comemorar.

“Não vai ter Dia dos Pais, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que estamos fazendo, [...] a gente está seguindo pistas somente, [..] O Dia dos Pais vai ser um dia como está sendo todos os dias, um dia que a gente sofre, a gente chora, desacredita, acredita de novo, tem fé em Deus e espera que ele volte. A única coisa que a gente quer é que ele volte”, disse a filha, emocionada.

Caso haja alguma informação que ajude a localizar o Sérgio da Silva Rego, o número de contato das filhas do idoso estão disponíveis: (21) 96755-4512 de Daiene e (21) 96445-8014 de Aline.

Procurada, a Polícia Civil informou que "a investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes já requisitaram imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para localizá-lo".