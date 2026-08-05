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Shawn Mendes se declara para Bruna Marquezine no aniversário da atriz

A famosa teve direito a declaração em inglês e português

relogio min de leitura | Redação 05 de agosto de 2026 - 11:34
Nas fotos, o casal surgiu cercado de crianças na Casa Amarela Providência
Nas fotos, o casal surgiu cercado de crianças na Casa Amarela Providência -

A atriz Bruna Marquezine recebeu uma linda declaração do namorado, o cantor Shawn Mendes, no dia do seu aniversário, nesta terça-feira (4).

Em sua conta do Instagram, Shawn publicou um carrossel com fotos da amada junto com um texto em que desejava feliz aniversário, se declarando para Bruna.

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Nas fotos, o casal surgiu cercado de crianças na Casa Amarela Providência, que é um centro cultural artístico no Rio de Janeiro.

O texto, escrito em português e inglês, o cantor agradeceu a companhia da atriz.

"Feliz aniversário, my baby. Você é luz e 'mãe' em cada espaço que participa. Não quero ser muito piegas, mas você mudou minha vida e sou muito grato por ter você. Eu te amo muito muito muito!", escreveu.

Tags:

aniversário Bruna Marquezine Casa Amarela Providência declaração de amor Relacionamento Shawn Mendes

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