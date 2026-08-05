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Nei Facão é preso por PRF e Polícia Civil

O traficante é acusado de matar um sargento da PM

relogio min de leitura | Redação 05 de agosto de 2026 - 11:39
A ação foi realizada por agentes da PRF e da Polícia Civil
A ação foi realizada por agentes da PRF e da Polícia Civil -

O traficante conhecido como Nei Facão foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil, na Ponte Rio-Niterói, nesta terça-feira (4). O criminoso estava foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão pela morte do sargento do Batalhão de Choque, Gabriel Guimarães Itaú, no ano passado na Vila do João.

Depois de receberem informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), policiais rodoviários federais da 2ª delegacia (Niterói), abordaram o veículo próximo a praça do pedágio, sentido Niterói.

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Segundo a polícia, Nei Facão liderou o tráfico de drogas em comunidades da Zona Norte do Rio, com atuação no Complexo da Maré. Ele já cumprido 20 anos de prisão em unidades federais e de segurança máxima.

A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Centro).

Tags:

complexo da maré Nei Facão Polícia Rodoviária Federal Prisão Tráfico de drogas zona norte do rio

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