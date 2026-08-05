Empreendedorismo na Veia chega a São Gonçalo

Quem empreende ou deseja empreender e está em busca de conhecimento e novas oportunidades tem um encontro marcado no próximo dia 12 de agosto em São Gonçalo. Das 13h às 18h, no Teatro Municipal, acontece a segunda edição de 2026 do Empreendedorismo na Veia. A iniciativa do Sebrae Rio conecta empreendedores, traz conteúdos práticos e soluções para impulsionar negócios. Inscrições gratuitas pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/evento-empreendedorismo-na-veia-sg

Inovação, robótica, protagonismo de carreira, comportamento empreendedor e educação financeira são alguns dos temas das palestras. A programação inclui nomes de referência como Bia Martins, especialista em geração Z, liderança e jovens talentos; Artube, gamer e criador de conteúdo; e Jackson Follman, ex-goleiro que se reinventou após sobreviver ao acidente aéreo com a equipe da Chapecoense em 2016.

Além das palestras, os participantes terão acesso a informações sobre linhas de crédito, educação financeira, comunicação estratégica e soluções oferecidas pelo Sebrae Rio e instituições parceiras.

“Será um dia de muito conteúdo gratuito sobre empreendedorismo, vendas, educação financeira e comunicação. Queremos que os empreendedores de São Gonçalo e região encontrem aqui inspiração, conhecimento e oportunidades para fortalecer seus negócios e transformar boas ideias em grandes resultados”, afirma a coordenadora do Sebrae Rio no Leste Fluminense, Juliana Ventura.

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Panorama regional e próximas edições

Hoje os seis municípios do Leste Fluminense somam 233.651 pequenos negócios, que representam 90,7% do total de empresas abertas na região. São Gonçalo é o município com o maior número: 86.817 (94,1% do total), seguido por Niterói (83.604, 86%) e Maricá (34.201, 95,6%). Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito também integram a região atendida pelo Sebrae Rio no Leste Fluminense. Os segmentos mais presentes são Saúde e Bem-Estar (15,9%), Casa e Construção (10,9%), Logística e Transporte (9,2%) e Serviços de Alimentação (9%).

A primeira edição deste ano do Empreendedorismo na Veia aconteceu em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, no mês de junho. Os dois próximos eventos acontecem na Baixada Fluminense: dia 13 de agosto em Duque de Caixas e mais um previsto para o fim do ano em Nova Iguaçu.

Serviço

Data: 12 de agosto de 2026

Horário: 13h às 18h

Local: Teatro Municipal de São Gonçalo – Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro

Programação e inscrições gratuitas em: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/evento-empreendedorismo-na-veia-sg