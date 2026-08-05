PM prendem homem e recupera bicicleta no Centro de Niterói

Uma bicicleta foi recuperada e um homem preso por policiais militares do 12º BPM (Niterói) após denúncias de ciclistas, na noite da última terça-feira (4), na Rua Aurelino Leal, no Centro de Niterói.

De acordo com os agentes, eles foram informados sobre o furto de uma bicicleta que aconteceu na Rua Miguel de Frias, em Icaraí, depois que o crime foi compartilhado por mensagem entre outros ciclistas.

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De acordo com o ciclista que contou do caso para os agentes, ele teria visto a suposta bicicleta perto da Praça do Rink, no Centro. Os militares foram ao local indicado e encontraram o veículo com um homem, identificado como 'Avatar' ou 'Junior', de 32 anos.

Ao ser questionado sobre a procedência da bicicleta, o homem informou que a adquiriu na mesma data. Logo em seguida, as autoridades entraram em contato com a vítima, que compareceu ao local e reconheceu o pertence.

Em nome do acusado foram encontradas cinco anotações por furto, uma por roubo, uma por receptação e uma por violência doméstica. Ele foi encaminhado à 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso por receptação.