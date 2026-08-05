Polícia mira quadrilha que usava roubo de veículos para financiar o Comando Vermelho

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) deflagraram, nesta quarta-feira (05), uma operação contra integrantes da facção criminosa Comando Vermelho com atuação na comunidade do Fallet-Fogueteiro, na Região Central do Rio. As investigações apontaram que o grupo passou a utilizar o roubo de veículos como uma importante fonte de financiamento de suas atividades ilícitas, ampliando seu poder econômico e sua capacidade de atuação. A ação busca cumprir dezenas de mandados de prisão e conta com o apoio de equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia da Capital (DGPC), Especializada (DGPE), da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

As investigações tiveram início para apurar a atuação da facção no tráfico de drogas na região. Durante as diligências, os agentes identificaram que o grupo criminoso havia diversificado suas fontes de renda e estruturado um esquema voltado ao roubo de automóveis. Os veículos furtados ou roubados abasteciam desmanches clandestinos, o comércio ilegal de peças e eram utilizados em outras ações ilegais, o que alimentava um ciclo de financiamento da organização.

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De acordo com as apurações, essa estratégia fazia parte de um modelo mais amplo de expansão territorial. A facção não se limitava ao controle armado das comunidades onde já atuava, mas buscava ampliar sua influência sobre áreas vizinhas por meio da exploração de diferentes mercados ilícitos, da intimidação de moradores e da ocupação de corredores urbanos estratégicos.

O trabalho investigativo desenvolvido pela DRFA-CAP identificou um comportamento atípico nos índices de roubo de veículos. Embora a capital fluminense apresente redução consolidada desse tipo de crime, bairros situados no entorno da área de influência da facção registraram crescimento das ocorrências. Segundo os agentes, o avanço dos delitos na região do Fallet-Fogueteiro, Santa Teresa, Centro e Grande Tijuca evidencia a relação entre a expansão territorial da organização criminosa e a utilização dos veículos roubados como ferramenta para fortalecer sua estrutura financeira.

Os agentes realizaram um amplo trabalho de inteligência, com análise de imagens, cruzamento de dados e diligência que permitiram fundamentar a representação pelos pedidos de prisão preventiva, que foram deferidos pela Justiça. A ação desta quarta-feira integra a Operação Contenção, ofensiva estratégica do Governo do Estado voltada a impedir o avanço do Comando Vermelho, desarticulando sua estrutura financeira, logística e operacional, além de retirar de circulação criminosos responsáveis por impor violência e fortalecer a organização criminosa. Desde o início da operação, mais de 370 criminosos foram capturados, outros 137 foram neutralizados em confronto, cerca de 480 armas — entre elas 190 fuzis — e mais de 51 mil munições foram apreendidas, enfraquecendo significativamente a capacidade de atuação da facção.