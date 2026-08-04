Foragido da Justiça é preso durante abordagem da PM na RJ-106, em Maricá

Um homem foragido da Justiça foi preso por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na tarde desta terça-feira (4), na RJ-106, na altura do km 40, no entroncamento com a RJ-118, em Ponta Negra, Maricá.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por agentes do Posto de Policiamento Rodoviário (PPRv), que repassaram a informação de que um homem com mandados de prisão em aberto poderia passar pela região em um veículo. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco para realizar a abordagem.

O carro foi localizado trafegando pela rodovia e os militares abordaram o motorista. Após a identificação, foi constatado que ele era alvo de dois mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Segundo a corporação, um dos mandados de prisão é em razão de condenação por falsificação de documento público. O outro é de prisão preventiva, expedido no âmbito de uma investigação por organização criminosa.

O suspeito foi encaminhado para a 124ª DP (Saquarema), onde os dois mandados foram cumpridos. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.