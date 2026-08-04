Foragido da Justiça é preso durante abordagem da PM na RJ-106, em Maricá
Homem era alvo de dois mandados de prisão e foi localizado enquanto dirigia um carro na altura de Ponta Negra
Um homem foragido da Justiça foi preso por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na tarde desta terça-feira (4), na RJ-106, na altura do km 40, no entroncamento com a RJ-118, em Ponta Negra, Maricá.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por agentes do Posto de Policiamento Rodoviário (PPRv), que repassaram a informação de que um homem com mandados de prisão em aberto poderia passar pela região em um veículo. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco para realizar a abordagem.
O carro foi localizado trafegando pela rodovia e os militares abordaram o motorista. Após a identificação, foi constatado que ele era alvo de dois mandados de prisão expedidos pela Justiça.
Segundo a corporação, um dos mandados de prisão é em razão de condenação por falsificação de documento público. O outro é de prisão preventiva, expedido no âmbito de uma investigação por organização criminosa.
O suspeito foi encaminhado para a 124ª DP (Saquarema), onde os dois mandados foram cumpridos. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.