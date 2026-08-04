Homem é preso após agredir o pai e a irmã em São Gonçalo

De acordo as informações compartilhadas pela irmã do criminoso, esse tipo de episódio agressivo já tinha acontecido antes - Foto: Divulgação / PCERJ

De acordo as informações compartilhadas pela irmã do criminoso, esse tipo de episódio agressivo já tinha acontecido antes - Foto: Divulgação / PCERJ

Um homem foi preso após agredir o próprio pai, de 77 anos, e a irmã, no bairro do Pacheco, localizado em São Gonçalo. O agressor foi localizado, nesta segunda-feira (03), pelos agentes da 74ª DP (Alcântara) no seu local de trabalho.

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O caso começou a ser investigado após a irmã do homem realizar a denúncia de episódios violentos praticados contra ela e o seu pai, no mês de agosto do ano passado. De acordo com o relato feito pela vítima, o criminoso foi até o local em que ela trabalha, com o pai, para pedir dinheiro.



Após o pedido, a mulher percebeu lesões na boca, no joelho e no pé do pai. De início, o idoso justificou que os ferimentos tinham sido adquiridos depois de ter tropeçado e caído no chão.

Com isso, a vítima levou o pai a um pronto socorro. Na unidade de saúde, ela foi abordada novamente pelo irmão, que a atacou com um tapa no rosto. A mulher conseguiu pedir ajuda a agentes da Guarda Municipal que estavam presentes no espaço, no entanto, R. C. M. acabou fugindo.

De acordo as informações compartilhadas pela irmã do criminoso, esse tipo de episódio agressivo já tinha acontecido antes, mas foram se intensificando com o tempo. Após esse último ataque, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra R. C. M. pelo crime de lesão corporal contra a mulher.