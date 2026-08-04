Morte de lutador de MMA 'Puro Osso' reacende debate sobre infarto em jovens; entenda!

O lutador brasileiro do UFC Allan Nascimento, conhecido como “Puro Osso”, de 34 anos, morreu enquanto dormia nessa segunda-feira (3). A suspeita é que tenha sido um ataque cardíaco. A notícia do falecimento foi confirmada pela organização de MMA nas redes sociais. Com a morte do atleta, reacende-se o debate sobre os riscos de infarto em pessoas com menos de 40 anos, incluindo atletas.

Segundo a organização de MMA, o atleta, natural de São Paulo, foi socorrido pela equipe médica, mas não resistiu e morreu no local.

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“Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado desacordado após sofrer um aparente ataque cardíaco durante o sono. Apesar dos esforços da equipe médica de emergência, o óbito foi declarado no local. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família, amigos, companheiros de equipe e entes queridos de Allan neste momento incrivelmente difícil.”

Ataque cardíaco em atletas

De acordo com o Instituto do Atleta, as ocorrências de infarto nesse grupo se dão em função a alguma condição cardíaca ou má formação que não teria sido identificada antes.

Em relação ao aumento de casos de ataque cardíaco entre pessoas que estão em uma faixa etária que ainda não é considerada idoso, o Ministério da Saúde registrou um aumento considerável de infarto em pessoas com menos de 40 anos.

Os dados da pasta indicam que nos últimos 24 anos (entre 2000 e 2024), houve aumento de 180% dos casos de infarto. Os fatores que podem oferecer risco à saúde são: sedentarismo; alimentação inadequada com alto consumo de alimentos processados; estresse e utilização de substâncias como cigarros, vapes e anabolizantes.

A Sociedade Brasileira de Cardiologia calcula que 200 mil pessoas no país são vítimas de parada cardíaca por ano. Outro dado alarmante é que doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 1.100 mortes por dia.

Infarto em jovens podem ter sintomas distintos

O cardiologista Marcos Knobel, do Hospital Israelita Albert Einstein, ouvido pelo Estadão, ressaltou que conforme o envelhecimento ocorre, é normal que vasos sanguíneos sejam obstruídos de maneira progressiva por placas de gordura. Essa ação natural proporciona uma certa proteção, pois o corpo desenvolve uma rede de vasos sanguíneos alternativos, a ‘circulação colateral’. Dessa forma, se houver obstrução, esses novos vasos asseguram que o sangue irá chegar ao coração. Contudo, em razão da pouca idade os jovens não conseguem produzir esse mecanismo que funciona como ‘plano B’.

Um dos riscos que aumenta os casos de ataque cardíaco entre os jovens está relacionado à variabilidade dos sintomas, de acordo com o especialista. O médico explica que a dor no peito que irradia para o braço esquerdo, apesar de ser comum, nem sempre pode ser apresentada. É importante que os jovens fiquem atentos a outros sintomas como suor excessivo, enjoo, palidez e até mesmo dor no estômago.

Como prevenir ataques cardíacos

A recomendação médica para a prevenção de ataques cardíacos e consequentemente, a redução das porcentagens de mortes, é adotar um estilo de vida mais saudável. Alguns exemplos de melhorias que podem ser feitas são a alimentação saudável com o consumo de frutas, vegetais e fibras, atividade física regular, redução do estresse, sono reparador e evitar a utilização de consumo de tabaco ou álcool.