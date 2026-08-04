PM prende dois suspeitos e desarticula sistema de monitoramento do tráfico na Vila Ipiranga, em Niterói
Operação do Grupamento de Ações Táticas apreendeu maconha, cocaína, crack, rádios transmissores e câmeras de monitoramento na comunidade
Dois homens foram presos durante uma ação do 12ºBPM (Niterói) na Comunidade da Vila Ipiranga, em Niterói. No local, os policiais acabaram com uma pequena central que monitorava a circulação na região.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento nos acessos à comunidade com o objetivo de combater o tráfico de drogas e crimes de roubo.
Durante a ação, os militares desconfiaram de um grupo de pessoas e, após abordagem, duas pessoas foram detidas.
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Os policiais apreenderam 298 trouxinhas de maconha, 150 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, dois radiotransmissores, duas câmeras de monitoramento e R$ 160 em dinheiro.
Segundo a corporação, as câmeras de monitoramento seriam utilizadas para acompanhar a movimentação da polícia na comunidade.
Os homens, junto de todo material, foram levados para a 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado.