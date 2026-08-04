PM prende dois suspeitos e desarticula sistema de monitoramento do tráfico na Vila Ipiranga, em Niterói

Segundo a corporação, as câmeras de monitoramento seriam utilizadas para acompanhar a movimentação da polícia na comunidade - Foto: Divulgação

Segundo a corporação, as câmeras de monitoramento seriam utilizadas para acompanhar a movimentação da polícia na comunidade - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos durante uma ação do 12ºBPM (Niterói) na Comunidade da Vila Ipiranga, em Niterói. No local, os policiais acabaram com uma pequena central que monitorava a circulação na região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento nos acessos à comunidade com o objetivo de combater o tráfico de drogas e crimes de roubo.

Durante a ação, os militares desconfiaram de um grupo de pessoas e, após abordagem, duas pessoas foram detidas.

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Os policiais apreenderam 298 trouxinhas de maconha, 150 pinos de cocaína, 10 pedras de crack, dois radiotransmissores, duas câmeras de monitoramento e R$ 160 em dinheiro.

Segundo a corporação, as câmeras de monitoramento seriam utilizadas para acompanhar a movimentação da polícia na comunidade.

Os homens, junto de todo material, foram levados para a 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado.