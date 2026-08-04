PM prende foragido apontado como gerente do tráfico no Rio do Ouro, em São Gonçalo

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) prenderam, na tarde desta terça-feira (4), um homem com mandados de prisão em aberto durante uma abordagem realizada na Rodovia Prefeito João Sampaio, no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, ele é apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade Campo Novo, conhecida como Risca Faca, segundo a corporação, está entre os suspeitos de participação no caso de tortura contra três mulheres que ganhou grande repercussão na região.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento pela RJ-100, na altura de Maria Paula, quando suspeitou de um veículo que deixava a comunidade. Durante a abordagem, dois homens foram revistados e o automóvel foi inspecionado, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Ainda conforme a corporação, um dos abordados afirmou ser gerente do tráfico da comunidade e informou possuir mandado de prisão em seu desfavor.

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Diante da informação, os policiais conduziram os dois homens à 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi confirmada a existência de dois mandados de prisão contra o suspeito. Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu preso à disposição da Justiça. O outro ocupante do veículo foi liberado, pois, segundo a Polícia Militar, não havia qualquer pendência judicial nem material ilícito que justificasse sua prisão.





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O preso é apontado pela PM como um dos envolvidos no caso em que três mulheres teriam sido submetidas a sessões de tortura por integrantes do tráfico da comunidade Campo Novo e tiveram os cabelos raspados como forma de punição. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.