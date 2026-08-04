PRF apreende carro com sinais de adulteração em Nova Iguaçu

Um automóvel com indícios de adulteração foi apreendido por policiais rodoviários federais na manhã desta terça-feira (4), durante uma fiscalização na BR-465, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Uma pessoa foi detida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava uma operação de rotina quando abordou o veículo. Durante a fiscalização, o motorista informou que era o proprietário do automóvel e que o havia adquirido por meio de uma troca de veículos.

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Ao verificarem os sinais identificadores do carro, os agentes constataram indícios de adulteração. Além disso, ao consultarem o QR Code da placa, o sistema retornou a mensagem "Veículo não encontrado", reforçando a suspeita de irregularidade.

O caso foi encaminhado para a 56ª DP (Comendador Soares), onde a ocorrência foi registrada e as investigações terão continuidade.