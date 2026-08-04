Presa mulher que deixou crianças sozinhas em casa na Zona Oeste; menina de 7 anos morreu em incêndio

A prisão foi realizada por agentes da 41ª DP (Tanque). A suspeita era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. - Foto: Divulgação/Polícia Civil RJ

A prisão foi realizada por agentes da 41ª DP (Tanque). A suspeita era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. - Foto: Divulgação/Polícia Civil RJ

Foi presa pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), ontem (3), a mulher suspeita de abandonar os filhos e uma sobrinha sozinhos em casa para participar de uma festa, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Durante a ausência dela, um incêndio atingiu a residência e uma menina de 7 anos morreu após ficar presa no imóvel.

A prisão foi realizada por agentes da 41ª DP (Tanque). A suspeita era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Segundo as investigações, o caso ocorreu no fim do ano passado. A mulher teria deixado cinco crianças, com idades entre 3 e 10 anos, sem a presença de um adulto responsável durante a noite. Os menores ficaram sob os cuidados do filho mais velho.

Na madrugada, um colchão pegou fogo dentro da casa. As chamas se espalharam rapidamente pelos cômodos, acompanhadas por uma grande quantidade de fumaça.

Com a ajuda de vizinhos, a maior parte das crianças conseguiu sair da residência. No entanto, uma menina de 7 anos ficou presa no banheiro. Ela foi socorrida, mas morreu após inalar grande quantidade de fumaça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que a mulher já havia deixado as crianças sozinhas em outras ocasiões para sair durante a noite.

Após reunir provas e ouvir testemunhas, a polícia solicitou a prisão preventiva da suspeita. Conforme a corporação, ela estava escondida na casa de familiares para evitar o cumprimento da ordem judicial, mas foi localizada e presa sem oferecer resistência.

A mulher responderá pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte.

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