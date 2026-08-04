Acidente na BR-101 dificulta a chegada à cidade do Rio nesta terça (4)

Na cidade de Niterói também houve consequências em decorrência da colisão, as vias de acesso à ponte registraram fluxo intenso - Foto: Júlio Diniz/Arquivo

Na cidade de Niterói também houve consequências em decorrência da colisão, as vias de acesso à ponte registraram fluxo intenso - Foto: Júlio Diniz/Arquivo

Durante a manhã desta terça-feira (4), uma colisão no km 309 da BR-101, na altura do Porto do Rosa, em São Gonçalo, resultou em um trânsito intenso na região. A faixa sentido Rio foi interditada, visto que houve a necessidade de acionar equipes da concessionária para atender à ocorrência e liberar a pista. Por volta das 7h40, as retenções na região já ocupavam aproximadamente um quilômetro.

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Com o acidente na BR-101, o tempo de travessia da Ponte Rio-Niterói também foi afetado, os motoristas precisaram lidar com a lentidão para chegar na capital fluminense, o trajeto durou cerca de 20 minutos. Já no sentido contrário, para Niterói, o fluxo estava normal e durava aproximadamente 13 minutos.

Na cidade de Niterói também houve consequências em decorrência da colisão, as vias de acesso à ponte registraram fluxo intenso, mas sem grandes congestionamentos.

Na Zona Sul do município, o trânsito ficou mais prejudicado na Avenida Roberto Silveira, na região da Rua Lopes Trovão, e na saída do Túnel Charitas-Cafubá no sentido Icaraí, local onde agentes da NitTrans precisaram acompanhar o fluxo. No entanto, outras vias importantes, como a Rua Santa Rosa (próximo ao Salesiano), o cruzamento das ruas Dr. Paulo Alves e Fagundes Varela, a Rua Miguel de Frias, a Avenida Quintino Bocaiúva (sentido Icaraí) e a Estrada Caetano Monteiro, na Região Oceânica — não registraram nenhum problema, mas sim um trânsito livre durante a manhã.