Empreendedor foge por buraco de ar-condicionado após ser feito refém em falsa entrega de chope

O que seria mais uma entrega de chope terminou em momentos de terror para o empreendedor Eduardo Cabral dos Santos, de 56 anos, na tarde de domingo (2), no bairro Fonseca, em Niterói. Atraído por um falso pedido de entrega para um condomínio na região da Riodades, ele acabou sendo rendido por quatro criminosos, mantido em cárcere privado dentro de um apartamento e teve todo o equipamento de trabalho roubado.

Após ser ameaçado pelos assaltantes, Eduardo conseguiu escapar pelo buraco do aparelho de ar-condicionado do imóvel onde era mantido preso e pedir ajuda.

"Quando eu cheguei para fazer a entrega, não tinha ninguém lá. Eu tirei uma foto e mandei para o falso cliente, avisando que tinha chegado. Aguardei um pouco e, logo depois, eles chegaram, já com a arma na mão. Primeiro disseram que não iam esculachar trabalhador, mas me levaram para um apartamento vazio e me colocaram no quarto. Eu percebi que eles estavam ganhando tempo para conseguir roubar o material, mas chegou mais um criminoso e mandou eu deitar de bruços, colocar a cara no chão. Ele queria me executar ali. Sem pensar em nada e sem saber nem a altura em que eu estava, me joguei pelo buraco do ar-condicionado. Caí em um barranco e consegui fugir", relembra.

Segundo a vítima, os criminosos levaram seis barris de chope, uma chopeira, máquinas utilizadas no trabalho e o veículo usado nas entregas: uma Fiat Strada prata, com teto preto e placa LAH7H49. O prejuízo ultrapassa os R$ 70 mil.

Há cerca de dois anos, Eduardo deixou a profissão de taxista para empreender ao lado da família no ramo de locação de chope para eventos. Agora, além do trauma, tenta recuperar o veículo, considerado essencial para manter a atividade.

Foto tirada na hora da falsa entrega | Foto: Divulgação

"Ainda somos uma empresa pequena, e o material levado representa um prejuízo enorme. Precisamos recuperar com urgência o carro para continuar nosso trabalho."

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Após conseguir fugir, Eduardo acionou a Polícia Militar. Segundo ele, a equipe levou mais de 40 minutos para chegar ao local. Quando os policiais chegaram, os criminosos já haviam fugido.

Durante o atendimento da ocorrência, os agentes identificaram que outra empresa de chope também seguia para o mesmo endereço após receber um pedido semelhante. Os policiais conseguiram interceptar a equipe antes que ela chegasse ao condomínio, evitando que mais uma vítima caísse no golpe.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca), que investiga a ação da quadrilha.

Agora, familiares e amigos fazem um apelo para tentar localizar a Fiat Strada levada pelos criminosos. Qualquer informação que possa ajudar a encontrar o veículo pode ser comunicada à Polícia Civil, por meio do Disque Denúncia (2253-1177), com garantia de anonimato.