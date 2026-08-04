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O que fazer no Dia dos Pais em São Gonçalo? Guia com eventos, restaurantes e passeios

De shows de rock e pagode a encontros de carros antigos, feiras de vinil, festivais gastronômicos e passeios ao ar livre, São Gonçalo terá diversas opções para celebrar o Dia dos Pais neste fim de semana

relogio min de leitura | Redação 04 de agosto de 2026 - 11:11
Parque, praia ou shopping?
Parque, praia ou shopping? -

Quem ainda não decidiu como comemorar o Dia dos Pais em São Gonçalo terá diversas opções de programação entre os dias 7 e 9 de agosto. Shows gratuitos, festivais gastronômicos, almoços especiais, espaços ao ar livre e atrações para toda a família prometem movimentar a cidade durante o fim de semana.

Confira algumas das principais atrações:

Partage Beer reúne rock, cerveja artesanal e gastronomia

O Partage São Gonçalo recebe, entre os dias 7 e 9 de agosto, mais uma edição do Partage Beer, reunindo cervejas artesanais, gastronomia, recreação infantil e shows ao vivo para toda a família.

No domingo (9), a programação contará com:

14h – DJ

14h30 – Aquarela Kids

16h – Banda Break The Theory (Tributo ao Linkin Park)

18h30 – Banda Solar (Tributo ao NX Zero)

Além das atrações musicais, o evento reúne food trucks, área gastronômica e espaço para toda a família.

📍 Partage Shopping São Gonçalo – Av. Presidente Kennedy, 425 – Centro

📅 7, 8 e 9 de agosto

🎟️ Entrada gratuita

São Gonçalo Shopping recebe Encontro de Carros Antigos

Os apaixonados por automobilismo poderão visitar o tradicional Encontro de Carros Antigos, realizado em parceria com o Auto Relíquias Clube São Gonçalo.

A exposição reúne veículos clássicos de diversas décadas e acontece no estacionamento externo do shopping.

📍 São Gonçalo Shopping

📅 8 de agosto

🕙 10h às 17h

🚗 Estacionamento externo

🎟️ Entrada gratuita

Feira de Vinil reúne expositores e discos raros

Também no São Gonçalo Shopping acontece a 1ª Feira de Vinil, voltada para colecionadores e amantes da música.

O público poderá encontrar LPs nacionais e internacionais, discos raros e clássicos do rock, MPB, jazz e pop.

📍 Piso L1 – São Gonçalo Shopping

📅 8 e 9 de agosto

🕙 10h às 20h

🎟️ Entrada gratuita

Rock nacional 

Na sexta-feira (7), a banda Capital Elétrico sobe ao palco da Praça de Alimentação com um tributo aos grandes sucessos do rock nacional.

📍 Praça de Alimentação

🗓️ 7 de agosto

🕖 19h

🎟️ Gratuito

Pagode anima o Pátio Alcântara

O grupo Pagode do Saboia promete colocar pais e filhos para cantar os clássicos do gênero.

📍 Praça de Alimentação – Pátio Alcântara

🗓️ 7 de agosto

🕡 18h30 às 21h

🎟️ Gratuito

Shopping Bay Market aposta em música e gastronomia

A campanha "Memórias para Eternizar!" traz duas atrações gratuitas.

Na sexta-feira acontece um tributo a Elton John.

No sábado, o Instituto Gourmet promove a aula-show "Entre Pães e Afetos", em que o público poderá aprender técnicas de panificação.

📍 Shopping Bay Market

🎹 Tributo Elton John

🗓️ 7 de agosto

🕕 18h

🥖 Aula-show

🗓️ 8 de agosto

🕑 14h

📲 Inscrições: (21) 96020-0708

Almoço especial no Clube Campestre

O Clube Campestre prepara um domingo com música ao vivo e almoço especial para as famílias.

Programação

🎤 Marco Rocha – 13h

🎤 Walace Araújo – 17h

📍 Rua Salvatori, 1701 – Rocha

🗓️ 9 de agosto

🕛 A partir das 12h

🚗 Estacionamento gratuito

🛝 Espaço Kids

📲 Reservas: (21) 99596-1488

Churrasco especial no Vírgula

Quem prefere comemorar em um restaurante poderá optar pelo Vírgula, que preparou um café da manhã especial e almoço com churrasco, carnes selecionadas e acompanhamentos.

📲 Reservas: (21) 97294-7173

Parque Nosso Sonho RJ é opção para quem prefere lazer

O espaço oferece cascata, áreas verdes e lazer para todas as idades.

Serviço

📍 Rua Formosa, 3.352 – Boa Vista

💦 Cascata: 8h às 17h

🌳 Parque: 6h às 22h

Praia das Pedrinhas

Para quem busca um passeio tranquilo e gratuito, a Praia das Pedrinhas continua sendo uma das principais opções da cidade, com calçadão revitalizado, quiosques e um dos pores do sol mais bonitos da Baía de Guanabara. O destino é ideal para caminhar, pedalar ou simplesmente apreciar a paisagem em família.

📍 Praia das Pedrinhas – São Gonçalo

🎟️ Acesso gratuito

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