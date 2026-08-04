O que fazer no Dia dos Pais em São Gonçalo? Guia com eventos, restaurantes e passeios
De shows de rock e pagode a encontros de carros antigos, feiras de vinil, festivais gastronômicos e passeios ao ar livre, São Gonçalo terá diversas opções para celebrar o Dia dos Pais neste fim de semana
Quem ainda não decidiu como comemorar o Dia dos Pais em São Gonçalo terá diversas opções de programação entre os dias 7 e 9 de agosto. Shows gratuitos, festivais gastronômicos, almoços especiais, espaços ao ar livre e atrações para toda a família prometem movimentar a cidade durante o fim de semana.
Confira algumas das principais atrações:
Partage Beer reúne rock, cerveja artesanal e gastronomia
O Partage São Gonçalo recebe, entre os dias 7 e 9 de agosto, mais uma edição do Partage Beer, reunindo cervejas artesanais, gastronomia, recreação infantil e shows ao vivo para toda a família.
No domingo (9), a programação contará com:
14h – DJ
14h30 – Aquarela Kids
16h – Banda Break The Theory (Tributo ao Linkin Park)
18h30 – Banda Solar (Tributo ao NX Zero)
Além das atrações musicais, o evento reúne food trucks, área gastronômica e espaço para toda a família.
📍 Partage Shopping São Gonçalo – Av. Presidente Kennedy, 425 – Centro
📅 7, 8 e 9 de agosto
🎟️ Entrada gratuita
São Gonçalo Shopping recebe Encontro de Carros Antigos
Os apaixonados por automobilismo poderão visitar o tradicional Encontro de Carros Antigos, realizado em parceria com o Auto Relíquias Clube São Gonçalo.
A exposição reúne veículos clássicos de diversas décadas e acontece no estacionamento externo do shopping.
📍 São Gonçalo Shopping
📅 8 de agosto
🕙 10h às 17h
🚗 Estacionamento externo
🎟️ Entrada gratuita
Feira de Vinil reúne expositores e discos raros
Também no São Gonçalo Shopping acontece a 1ª Feira de Vinil, voltada para colecionadores e amantes da música.
O público poderá encontrar LPs nacionais e internacionais, discos raros e clássicos do rock, MPB, jazz e pop.
📍 Piso L1 – São Gonçalo Shopping
📅 8 e 9 de agosto
🕙 10h às 20h
🎟️ Entrada gratuita
Rock nacional
Na sexta-feira (7), a banda Capital Elétrico sobe ao palco da Praça de Alimentação com um tributo aos grandes sucessos do rock nacional.
📍 Praça de Alimentação
🗓️ 7 de agosto
🕖 19h
🎟️ Gratuito
Pagode anima o Pátio Alcântara
O grupo Pagode do Saboia promete colocar pais e filhos para cantar os clássicos do gênero.
📍 Praça de Alimentação – Pátio Alcântara
🗓️ 7 de agosto
🕡 18h30 às 21h
🎟️ Gratuito
Shopping Bay Market aposta em música e gastronomia
A campanha "Memórias para Eternizar!" traz duas atrações gratuitas.
Na sexta-feira acontece um tributo a Elton John.
No sábado, o Instituto Gourmet promove a aula-show "Entre Pães e Afetos", em que o público poderá aprender técnicas de panificação.
📍 Shopping Bay Market
🎹 Tributo Elton John
🗓️ 7 de agosto
🕕 18h
🥖 Aula-show
🗓️ 8 de agosto
🕑 14h
📲 Inscrições: (21) 96020-0708
Almoço especial no Clube Campestre
O Clube Campestre prepara um domingo com música ao vivo e almoço especial para as famílias.
Programação
🎤 Marco Rocha – 13h
🎤 Walace Araújo – 17h
📍 Rua Salvatori, 1701 – Rocha
🗓️ 9 de agosto
🕛 A partir das 12h
🚗 Estacionamento gratuito
🛝 Espaço Kids
📲 Reservas: (21) 99596-1488
Churrasco especial no Vírgula
Quem prefere comemorar em um restaurante poderá optar pelo Vírgula, que preparou um café da manhã especial e almoço com churrasco, carnes selecionadas e acompanhamentos.
📲 Reservas: (21) 97294-7173
Parque Nosso Sonho RJ é opção para quem prefere lazer
O espaço oferece cascata, áreas verdes e lazer para todas as idades.
Serviço
📍 Rua Formosa, 3.352 – Boa Vista
💦 Cascata: 8h às 17h
🌳 Parque: 6h às 22h
Praia das Pedrinhas
Para quem busca um passeio tranquilo e gratuito, a Praia das Pedrinhas continua sendo uma das principais opções da cidade, com calçadão revitalizado, quiosques e um dos pores do sol mais bonitos da Baía de Guanabara. O destino é ideal para caminhar, pedalar ou simplesmente apreciar a paisagem em família.
📍 Praia das Pedrinhas – São Gonçalo
🎟️ Acesso gratuito