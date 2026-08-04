Após denúncia mulher é presa por tráfico na Baixada Fluminense

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias), vinculados ao 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na tarde desse domingo (02), na Rua Décio de Oliveira, na Vila Santa Alice, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a criminosa Ana Carolina de Abreu Gomes, de 30 anos, após análise de dados e informações fornecidas pela Central Disque Denúncia (2253-1177).

Durante uma ronda, os policiais foram acionados pela Sala de Operações (SOP) do 15º BPM, com base em informações coletadas pelo Disque Denúncia, para cumprir um Mandado de Prisão no endereço mencionado. Ao chegarem ao local, foram até o portão da residência e, após algumas tentativas, Ana Carolina atendeu à equipe, momento em que foi formalmente informada sobre o mandado de prisão por parte da equipe, em estrito cumprimento do Código de Processo Penal (CPP). Sua irmã, Sabrina Abreu Gomes, que também constava no mesmo processo, já havia sido detida em junho deste ano pela 37ª DP (Ilha do Governador).

Diante das circunstâncias, Ana Carolina foi levada à 61ª DP (Xerém), onde foi apresentada à autoridade policial para a formalização dos procedimentos legais e judiciários, sendo registrado o Mandado de Prisão, emitido pela 33ª Vara Criminal da Capital, com tipo de prisão: preventiva, por tráfico de drogas e delitos relacionados, além de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Depois dos trâmites legais, ela foi conduzida a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde já se encontra acautelada à disposição da justiça do Rio.

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É importante destacar que Ana Carolina foi presa anteriormente em dezembro de 2020, por policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e Policiais Rodoviários Federais (PRF) de Resende, junto a duas mulheres e um homem, que estavam transportando drogas e munições de fuzil na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Conforme a PRF, as mulheres e Ana Carolina eram passageiras de um ônibus na linha São Paulo - Rio de Janeiro, e cada uma delas transportava 10 tabletes de droga em bolsas de mão. No total, foram apreendidos 30 tabletes, somando aproximadamente 30 kg de cocaína. Com o homem, que estava em outro veículo, foram confiscadas cerca de duas mil munições dos calibres 5.56 e 7.62.

O Disque Denúncia solicita que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de venda de drogas, entre em contato pelos seguintes canais de atendimento: atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp Anonimizado / DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que garante o anonimato da identidade do informante) e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é assegurado.