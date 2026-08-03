Polícias Civil e Penal deflagram operação contra organização criminosa que abastecia presos com drogas e celulares

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com apoio da da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN) deflagraram, nesta segunda-feira (03), uma operação para desarticular uma organização criminosa responsável por introduzir drogas, aparelhos celulares e acessórios no sistema prisional fluminense. A ação cumpre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em endereços na capital fluminense e Região Metropolitana. Até o momento, três pessoas foram presas.

A investigação teve início após uma tentativa frustrada de introdução de drogas e celulares em uma unidade prisional. A partir desse episódio, os agentes realizaram um amplo trabalho de inteligência, com análise de imagens, cruzamento de dados, diligências e investigação financeira, que permitiu identificar um grupo criminoso estruturado, com divisão de tarefas e atuação coordenada para abastecer integrantes de facções presos no sistema penitenciário.

As apurações também revelaram que um dos principais alvos da operação movimentou mais de R$ 259 mil em transferências sem justificativa econômica aparente, em curto período, valor incompatível com sua capacidade financeira. O conjunto de provas reunido fundamentou as medidas cautelares deferidas pela Justiça.

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